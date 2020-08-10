Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Падение ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНН.
"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует падение глубже, чем мировая экономика, что составит 6% в 2020 году (в предыдущем консенсус-прогнозе падение составило 4,2%). Характер восстановления будет зависеть от уже действующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", что будет иметь негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным", - говорится в прогнозе.
При этом Минэкономики прогнозирует умеренную инфляцию - 5,8% против 7%, а также прочный среднегодовой курс гривны - 27,00 гривны/доллар против 28,85 гривны/доллар.
Также отмечается, что бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий карантинных мероприятий, возрастет, что в условиях сокращения доходов приведет к существенному росту дефицита бюджета до 5,6% ВВП.
"Все элементы спроса будут иметь негативную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе", - говорится в прогнозе.
Сообщается, что ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года, а безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Уровень безработицы по итогам года прогнозируется на уровне 9,6% против 9,4% в предыдущем консенсус-прогнозе.
"Однако уже в 2021 году состоится экономический рост на уровне 3,2%, что не компенсирует падение в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - 8,5%. Безработица будет постепенно снижаться до 9,2%, но не выйдет на уровень пандемии", - резюмируется в прогнозе.
Ранее УНН писал, что валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 сократился на 6,5%. Во втором квартале падение ожидается на уровне 11%.