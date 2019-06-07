Міна на Донбасі забрала життя двох бійців полку "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Міна, яка підірвалася на Донбасі у ніч на п'ятницю, забрала життя українських бійців з полку "Азов" на позивні "Круглий" та "Максон". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
“Сьогодні вночі російська міна забрала життя наших побратимів на позивні "Круглий" та "Максон". Максим Олексюк (Максон). Йому було лише 23 роки. До лав “Азову” прийшов в 2017 році. Його побратими згадують, що більш щирої людини, напевно, не знайдеш. Дмитро Пругло (Круглий) у свої 28 років у складі батальйону “Азову” повоював у найгарячіших точках та найскладніших військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад", - вказали у МВС.
У відомстві висловили щиріші співчуття родинам та близьким побратимів.
Нагадаємо, на Світлодарській дузі на околиці селища Новолуганське Бахмутського району уночі 7 червня ворожа міна калібру 122 мм влучила в бліндаж. Під час обстрілу загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії “Азов” (в/ч 3057), ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості.