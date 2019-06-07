Мина на Донбассе унесла жизни двух бойцов полка "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Мина, взорвавшаяся в ночь на пятницу на Донбассе, унесла жизни украинских бойцов из полка "Азов" с позывными "Круглый" и "Максон". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня ночью российская мина унесла жизни наших собратьев с позывными "Круглый" и "Максон". Максим Олексюк (Максон). Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь. Дмитрий Пругло (Круглый) в свои 28 лет в составе батальона "Азова" повоевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брали с него пример", - указали в МВД.
В ведомстве выразили искренние соболезнования семьям и близким собратьев.
Напомним, на Светлодарской дуге на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести.