Мина на Донбассе унесла жизни двух бойцов полка "Азов"

"Сегодня ночью российская мина унесла жизни наших собратьев с позывными "Круглый" и "Максон". Максим Олексюк (Максон). Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь. Дмитрий Пругло (Круглый) в свои 28 лет в составе батальона "Азова" повоевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брали с него пример", - указали в МВД.

В ведомстве выразили искренние соболезнования семьям и близким собратьев.

Напомним, на Светлодарской дуге на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести.