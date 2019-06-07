Мина на Донбассе унесла жизни двух бойцов полка "Азов"

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 43075 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112140 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135859 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143825 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129867 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130035 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131243 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153337 просмотра

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Мина на Донбассе унесла жизни двух бойцов полка "Азов"

Мина на Донбассе унесла жизни двух бойцов полка "Азов"

Киев  •  УНН

 • 15679 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Мина, взорвавшаяся в ночь на пятницу на Донбассе, унесла жизни украинских бойцов из полка "Азов" с позывными "Круглый" и "Максон". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня ночью российская мина унесла жизни наших собратьев с позывными "Круглый" и "Максон". Максим Олексюк (Максон). Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его собратья вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь. Дмитрий Пругло (Круглый) в свои 28 лет в составе батальона "Азова" повоевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брали с него пример", - указали в МВД.

В ведомстве выразили искренние соболезнования семьям и близким собратьев.

Напомним, на Светлодарской дуге на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести.

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