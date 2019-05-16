Мільйонери Київщини задекларували 3,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Київській області мільйонери задекларували 3,6 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної Державної фіскальної служби України.
"За результатами цьогорічної кампанії декларування доходів, отриманих у 2018 році, 457 декларацій подано громадянами-мільйонерами, які зареєстровані у Київській області, у своїх деклараціях вони вказали дохід на загальну суму в 3,6 млрд грн, або 74% задекларованого по регіону", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДФС, з цієї суми до бюджету надійде 80,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 17,1 млн грн військового збору.
Питому вагу, 41%, складають доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна у сумі 1 мільярд гривень, зазначений у 132 деклараціях.
Нагадаємо, в Україні задекларували вже понад 83 млрд грн.