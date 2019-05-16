Миллионеры Киевской области задекларировали 3,6 млрд грн

"По результатам нынешней кампании декларирования доходов, полученных в 2018 году, 457 деклараций подано гражданами-миллионерами, которые зарегистрированы в Киевской области, в своих декларациях они указали доход на общую сумму в 3,6 млрд грн, или 74% задекларированного по региону", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГФС, из этой суммы в бюджет поступит 80,8 млн грн налога на доходы физических лиц и 17,1 млн грн военного сбора.

Удельный вес, 41%, составляют доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого и/или недвижимого имущества в сумме 1 миллиард гривен, указанного в 132 декларациях.

Напомним, в Украине задекларировали уже более 83 млрд грн.