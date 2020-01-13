Милованов розповів про два напрямки державної підтримки фермерів

КИЇВ. 13 січня. УНН. Державна підтримка фермерів буде базуватися на двох напрямках – здешевлення відсотків по кредиту для купівлі землі та створення Фонду гарантування кредитів. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.