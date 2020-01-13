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Милованов розповів про два напрямки державної підтримки фермерів

Милованов розповів про два напрямки державної підтримки фермерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Державна підтримка фермерів буде базуватися на двох напрямках – здешевлення відсотків по кредиту для купівлі землі та створення Фонду гарантування кредитів. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

"На чому буде зосереджена державна підтримка, держава підтримка бюджету, фінансова - на двох напрямках. Перший напрямок - це здешевлення відсотків для купівлі землі. Ми очікуємо, що буде відсоток під який можна буде брати кредити в 3-5% річних у гривні. Це дуже прийнятні, дуже пільгові умови на рівні інфляції або менше інфляції. Формально юридично ми будемо компенсувати банкам відсоткову ставку НБУ, те, що називається "обліковою ставкою", - зазначив Милованов.

За його словами, держава буде підтримувати маленьких фермерів, зокрема тих, хто має 500 гектарів, і не буде підтримувати великі агрохолдинги.

"Другий напрямок підтримки - це є створення Фонду гарантування кредитів для того, щоб ті, хто сьогодні працюють на землі, але не мають доброї кредитної історії, вони зможуть подати заявки в банки і держава буде гарантувати ризики, для того, щоб банки могли видати кредити", - сказав Милованов.

За словами міністра, у Фонд гарантування кредитів держава вкладем від 240 млн грн до 1 млрд гривень. 

Очікується, що до 8 або більше млрд грн таким чином держава зможе застрахувати кредитів і надати можливість фермерам взяти перші кредити і довести банківській системі, що їм можна довіряти без надання всіх паперів.

Нагадаємо, як повідомив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, при оформленні покупки сільськогосподарської землі, нотаріус буде перевіряти, скільки землі вже зареєстровано на людині і скільки землі зареєстровано на підприємствах, у яких вона є засновником. Одна людина не може мати у сумі більше 10 тисяч гектар.

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