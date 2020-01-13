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Милованов рассказал о двух направлениях государственной поддержки фермеров

Милованов рассказал о двух направлениях государственной поддержки фермеров

Киев  •  УНН

 • 15532 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Государственная поддержка фермеров будет базироваться на двух направлениях - удешевлении процентов по кредиту для покупки земли и создании Фонда гарантирования кредитов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

"На чем будет сосредоточена государственная поддержка, государственнная поддержка бюджета, финансовая - на двух направлениях. Первое направление - это удешевление процентов для покупки земли. Мы ожидаем, что будет процент под который можно будет брать кредиты в 3-5% годовых в гривне. Это очень приемлемые, очень льготные условия на уровне инфляции или меньше инфляции. Формально юридически мы будем компенсировать банкам процентную ставку НБУ, то, что называется "учетной ставкой", - отметил Милованов.

По его словам, государство будет поддерживать маленьких фермеров, в частности тех, кто имеет 500 гектаров, и не будет поддерживать крупные агрохолдинги.

"Второе направление поддержки - это создание Фонда гарантирования кредитов для того, чтобы те, кто сегодня работают на земле, но не имеют хорошей кредитной истории, они смогут подать заявки в банки и государство будет гарантировать риски, для того, чтобы банки могли выдать кредиты", - сказал Милованов.

По словам министра, в Фонд гарантирования кредитов государство вкладов от 240 млн грн до 1 млрд гривен.

Ожидается, что к 8 или более млрд грн таким образом государство сможет застраховать кредитов и дать возможность фермерам взять первые кредиты и довести банковской системе, что им можно доверять без предоставления всех бумаг.

Напомним, как сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, при оформлении покупки сельскохозяйственной земли, нотариус будет проверять, сколько земли уже зарегистрировано на человеке и сколько земли зарегистрировано на предприятиях, в которых она является учредителем. Один человек не может иметь в сумме более 10 000 гектар.

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