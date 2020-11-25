Милованов прокоментував анонсовану Зеленським ініціативу про 8 тис. грн для ФОПів

“Я це рішення підтримую. Я, можливо, так би десь і думав. Тут що хорошого – підуть гроші напряму людям, до тих, кого зачіпають обмеження. Обмеження потрібні, тому що це – безпека людей, щоб уникнути найгіршого, що може бути... З пандемією потрібно боротись і для того, щоб відновити економіку, вийти з цієї кризи. Тому я це підтримую. І тут одна важлива позиція, яка для мене є принциповою – що уряд має підтримати людей до того, як вводяться обмеження, умовні “різдвяні канікули” для бізнесу. І це є. Мені здається, це перший раз, коли держава таке робить”, - зазначив радник глави ОП.

Він нагадав, що раніше держава робила так, що компенсація могла бути отримана лише після введення обмежень, і то, не напряму, а через заяву по безробіттю тощо.

“А тут – гроші людям на руки до того, як вводиться обмеження. Мені здається, це правильно, мені як економісту це дуже подобається. Тому що, це ще й зменшує негативний вплив. Тому що у людей є попит, і до цих обмежень люди йдуть і купують собі товари, послуги, до того, як ввелись обмеження – таким чином вони ще й підтримують економіку”, - зазначив співрозмовник УНН.

На запитання про те, як фінансуватиметься нова програма, ексміністр повідомив, що гроші підуть з бюджету.

“З бюджету, звичайно. Тут питання більш широке – чи є в ньому достатньо фінансування виконати не тільки це, а й інші витрати, які потрібно виконати. І ми бачимо багато новин, чуток, що перестали платити, умовно кажучи, що казначейська служба, незахищені видатки тощо. За моїми даними, це не відповідає дійсності. Бюджет буде профінансований. Витрати – це не легко, тут не треба себе обманювати. Але це буде зроблено, і я бачу, що цей процес іде під контролем у Мінфіну, я думаю вони впораються”, - додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував низку законопроектів щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За словами Глави держави, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи — підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.