Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП

"Я это решение поддерживаю. Я, возможно, так где-то и думал. Здесь что хорошего - пойдут деньги напрямую людям, к тем, кого затрагивают ограничения. Ограничения нужны, потому что это - безопасность людей, чтобы избежать худшего, что может быть... С пандемией нужно бороться и для того, чтобы восстановить экономику, выйти из этого кризиса. Поэтому я это поддерживаю. И здесь одна важная позиция, которая для меня является принципиальной - что правительство должно поддержать людей до того, как вводятся ограничения, условные "рождественские каникулы" для бизнеса. И это есть. Мне кажется, это первый раз, когда государство делает это", - отметил советник главы ОП.

Он напомнил, что ранее государство делало так, что компенсация могла быть получена только после введения ограничений, и то, не напрямую, а через заявление по безработице и тому подобное.

"А здесь - деньги людям на руки до того, как вводится ограничение. Мне кажется, это правильно, мне как экономисту это очень нравится. Потому что, это еще и уменьшает негативное влияние. Потому что у людей есть спрос, и к этим ограничениям люди идут и покупают себе товары, услуги, до того, как ввелись ограничения - таким образом они еще и поддерживают экономику", - отметил собеседник УНН.

На вопрос о том, как будет финансироваться новая программа, экс-министр сообщил, что деньги пойдут из бюджета.

"Из бюджета, конечно. Здесь вопрос шире - есть ли в нем достаточно финансирования выполнить не только это, но и другие расходы, которые нужно выполнить. И мы видим много новостей, слухов, что перестали платить, условно говоря, что казначейская служба, незащищенные расходы и тому подобное. По моим данным, это не соответствует действительности. Бюджет будет профинансирован. Расходы - это не легко, здесь не надо себя обманывать. Но это будет сделано, и я вижу, что этот процесс идет под контролем Минфина, я думаю, они справятся", - добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал ряд законопроектов относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

По словам Главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, предусматривать, что физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.