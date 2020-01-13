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Милованов: для купівлі землі треба буде показати, звідки гроші

Милованов: для купівлі землі треба буде показати, звідки гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Для того, щоб змогти купити сільськогосподарську землю після запровадження в Україні відповідного ринку, покупець повинен буде показати, звідки гроші. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

"Для того, щоб отримати підтримку, для того, щоб купити землю, треба буде показати, звідки гроші. Це запобіжник того, щоб чорні або нелегальні гроші не зайшли в ринок і не спотворили його", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, за словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, при оформленні покупки сільськогосподарської землі, нотаріус буде перевіряти, скільки землі вже зареєстровано на людину і скільки землі зареєстровано на підприємствах, у яких вона є засновником. Одна людина не може мати у сумі більше 10 тисяч гектарів.

Додамо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. В уряді заявили, що 14 січня у Раді можуть проголосувати за ринок землі.

Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.

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