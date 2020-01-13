Милованов: для покупки земли надо будет показать, откуда деньги

"Для того, чтобы получить поддержку для того, чтобы купить землю, надо будет показать, откуда деньги. Это предохранитель того, чтобы черные или нелегальные деньги не зашли в рынок и не исказили его", - отметил Милованов.

Напомним, по словам председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, при оформлении покупки сельскохозяйственной земли, нотариус будет проверять, сколько земли уже зарегистрировано на человека и сколько земли зарегистрировано на предприятиях, в которых она является учредителем. Один человек не может иметь в сумме более 10 000 гектаров.

Добавим, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. В правительстве заявили, что 14 января в Раде могут проголосовать за рынок земли.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.