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Міллер назвав "нісенітницею" український слід в організації погромів у Махачкалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прес-секретар Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що звинувачення росії на адресу України в організації антисемітських погромів у Махачкалі – це "абсурд". Про це він сказав під час свого брифінгу у Держдепі, передає УНН.

Міллер назвав "нісенітницею" український слід в організації погромів у Махачкалі

Цитата

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", - сказав він.

Деталі

До цього у Росії "знайшли український слід" у справі заворушень в аеропорту Махачкали, коли молодики увірвалися на злітну смугу і шукали ізраїльтян, які буцімто прилетіли із Тель-Авіва. Глава російського регіону Сергій Меліков заявив, що цими акціями "керували" з території України. Потім цю версію повторив путін.

МЗС України відкинуло звинувачення офіційних осіб росії.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України у причетності до подій у Дагестані - спроба перекласти відповідальність з хворої голови на здорову", - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Сплеск антисемітизму": у США засудили заворушення в аеропорту Дагестану

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