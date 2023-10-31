Міллер назвав "нісенітницею" український слід в організації погромів у Махачкалі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прес-секретар Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що звинувачення росії на адресу України в організації антисемітських погромів у Махачкалі – це "абсурд". Про це він сказав під час свого брифінгу у Держдепі, передає УНН.
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"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", - сказав він.
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До цього у Росії "знайшли український слід" у справі заворушень в аеропорту Махачкали, коли молодики увірвалися на злітну смугу і шукали ізраїльтян, які буцімто прилетіли із Тель-Авіва. Глава російського регіону Сергій Меліков заявив, що цими акціями "керували" з території України. Потім цю версію повторив путін.
МЗС України відкинуло звинувачення офіційних осіб росії.
"Звинувачення МЗС РФ на адресу України у причетності до подій у Дагестані - спроба перекласти відповідальність з хворої голови на здорову", - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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