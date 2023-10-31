Миллер назвал "абсурдом " украинский след в организации погромов в Махачкале
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УН. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что обвинения россии в адрес Украины в организации антисемитских погромов в Махачкале – это "абсурд". Об этом он сказал во время своего брифинга в Госдепе, передает УНН.
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"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - сказал он.
Детали
До этого в России "нашли украинский след" в деле беспорядков в аэропорту Махачкалы, когда молодые люди ворвались на взлетную полосу и искали израильтян, которые якобы прилетели из Тель-Авива. Глава российского региона Сергей Меликов заявил, что этими акциями "руководили" с территории Украины. Затем эту версию повторил Путин.
МИД Украины отверг обвинения официальных лиц России.
"Обвинение МИД РФ в причастности Украины к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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