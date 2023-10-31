Миллер назвал "абсурдом " украинский след в организации погромов в Махачкале

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 24091 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 7580 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 35485 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 125546 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 46300 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 104586 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 159161 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152624 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154012 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159788 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 56725 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 59876 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 54742 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 66705 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 13156 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 24106 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 67994 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 125566 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 239260 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 291916 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 14037 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 45339 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 44397 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 57679 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78816 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Миллер назвал "абсурдом " украинский след в организации погромов в Махачкале

Киев • УНН

 • 58470 просмотра

Киев. 31 октября. УН. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что обвинения россии в адрес Украины в организации антисемитских погромов в Махачкале – это "абсурд". Об этом он сказал во время своего брифинга в Госдепе, передает УНН.

Миллер назвал "абсурдом " украинский след в организации погромов в Махачкале

Цитата

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - сказал он.

Детали

До этого в России "нашли украинский след" в деле беспорядков в аэропорту Махачкалы, когда молодые люди ворвались на взлетную полосу и искали израильтян, которые якобы прилетели из Тель-Авива. Глава российского региона Сергей Меликов заявил, что этими акциями "руководили" с территории Украины. Затем эту версию повторил Путин.

МИД Украины отверг обвинения официальных лиц России.

"Обвинение МИД РФ в причастности Украины к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

ЧИТАЙТЕ также: "всплеск антисемитизма": в США осудили беспорядки в аэропорту Дагестана

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,566.18