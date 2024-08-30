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Мільйонні збитки на ремонті тунелів столичної підземки: генпідряднику повідомили про підозру

Мільйонні збитки на ремонті тунелів столичної підземки: генпідряднику повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 33199 перегляди

У Києві директору приватного товариства повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту метро. Слідство виявило завищення вартості кабелів на понад 60 млн грн.

Директору приватного товариства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення ремонтних робіт у київському метрополітені. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у 2022-2023 роках приватне будівельне товариство, зареєстроване в м. Одеса, уклало договір з КП "Київський метрополітен" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро.

На цей договір було накладено гриф "для службового користування", що виключало вимоги застосування до нього публічної процедури відбору генпідрядника, як того вимагає законодавство.

Правоохоронці пояснюють, що одним з елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму більш ніж 100 млн грн.

Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт завідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію.

На цей час вже проведено товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 млн грн.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у заволодінні  бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

- резюмували в ОГПУ.

Нагадаємо

У Києві директору генпідрядної організації повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївКримінал та НП

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