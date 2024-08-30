Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Директору частного общества в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при проведении ремонтных работ в киевском метрополитене. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в 2022-2023 годах частное строительное общество, зарегистрированное в г. Одесса, заключило договор с КП «Киевский метрополитен» на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.

На этот договор был наложен гриф «для служебного пользования», что исключало требования применения к нему публичной процедуры отбора генподрядчика, как того требует законодательство.

Правоохранители объясняют, что одним из элементов капитального ремонта, который сделали не публичным, была замена кабеля на общую сумму более чем 100 млн грн.

Генподрядчик, понимая, что информация об условиях договора не станет публичной, внес в акты выполненных работ заведомо завышенные цены на поставленную кабельно-проводниковую продукцию.

В настоящее время уже проведены товароведческая и экономическая экспертизы, которыми установлено завышение стоимости поставленных метрополитену кабелей на более 60 млн грн.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору частного общества в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - резюмировали в ОГПУ.

Напомним,

В Киеве директору генподрядной организации сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины из-за миллионных убытков на строительстве Подольского моста.