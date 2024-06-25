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Мільярди невикористаних засобів захисту від COVID-19 будуть утилізовані у Великій Британії

Київ • УНН

 • 18410 перегляди

Уряд Великої Британії позбавляється від надлишків засобів захисту від коронавірусу, придбаних під час пандемії на мільярди доларів. Більша частина комплектів індивідуального захисту не використовується в лікарнях і призначена для вторинної переробки.

Мільярди невикористаних засобів захисту від COVID-19 будуть утилізовані у Великій Британії

У Великій Британії триває утилізація закуплених в пандемію на мільярди доларів засобів захисту від коронавірусу. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Видання провело розслідування та стверджує, що щонайменше 1,57 млрд комплектів засобів індивідуального захисту, закуплених британським міністерством охорони здоров'я, так і не знадобилися медпрацівникам.

З 2,02 млрд одиниць засобів індивідуального захисту, поставлених компанією FSH за укладеним з Міністерством охорони здоров'я контрактом, тільки 232 млн у підсумку потрапили в державні лікарні та інші медичні установи.

Майже 750 мільйонів закуплених предметів уже спалили або знищили в інший спосіб, а ще 825 млн визнано надлишковим запасом, який майже напевно належить утилізувати і переробити.

Таким чином, більшість закуплених у FHS захисні засоби не будуть використані і відправляться на вторсировину.

Контракт Міністерства охорони здоров'я з компанією FSH, яка стала єдиним постачальником на весь період пандемії, на поставку захисних масок, респіраторів, засобів захисту для очей і гігієнічних фартухів на суму 1,75 млрд доларів було укладено у квітні 2020 року.

Це близько 13% від загальної суми бюджетних витрат Британії на ці цілі за два роки пандемії ковіду і в тисячі разів більше за середній щорічний прибуток FSH до 2020 року.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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