62-річний німець вакцинувався 217 разів проти COVID-19
Київ • УНН
У Німеччині 62-річний чоловік отримав 217 доз вакцини проти COVID-19 протягом 29 місяців, не повідомляючи про жодні побічні ефекти та не виявляючи ознак інфекції.
У Німеччині 62-річний чоловік вакцинувався 217 разів проти SARS-CoV-2.
Про це повідомляє The Lancet Infectious Diseases, передає УНН.
Деталі
62-річний німець із Магдебурга став об'єктом унікального медичного явища - гіпервакцинації.
Протягом 29 місяців він добровільно отримав 217 щеплень проти SARS-CoV-2, порушуючи національні рекомендації та діючи поза клінічним дослідженням.
Прокуратура Магдебурга розпочала розслідування щодо цієї справи, але кримінальні звинувачення не були висунуті.
Незважаючи на 130 документованих щеплень, підтверджених прокуратурою, пацієнт не повідомляв про будь-які побічні ефекти.
Додамо
Після обстежень виявилося, що 62-річний чоловік не мав ознак інфекції SARS-CoV-2. Відтак німець був цілком здоровий раніше.
Вакцинація проти COVID-19 стала не обов'язковою - МОЗ06.07.23, 14:41 • 610921 перегляд