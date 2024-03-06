62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19
Киев • УНН
В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.
В Германии 62-летний мужчина вакцинировался 217 раз против SARS-CoV-2.
Об этом сообщает The Lancet Infectious Diseases, передает УНН.
Детали
62-летний немец из Магдебурга стал объектом уникального медицинского явления - гипервакцинации.
В течение 29 месяцев он добровольно получил 217 прививок против SARS-CoV-2, нарушая национальные рекомендации и действуя вне клинического исследования.
Прокуратура Магдебурга начала расследование по этому делу, но уголовные обвинения не были выдвинуты.
Несмотря на 130 документированных прививок, подтвержденных прокуратурой, пациент не сообщал о каких-либо побочных эффектах.
Добавим
После обследований оказалось, что 62-летний мужчина не имел признаков инфекции SARS-CoV-2. Поэтому немец был вполне здоров ранее.
Вакцинация против COVID-19 стала не обязательной - Минздрав6 июля 2023, 11:41 • 610770 просмотров
62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19
В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.
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