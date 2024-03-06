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62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 00:21  •  1000 просмотра

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В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.

В Германии 62-летний мужчина вакцинировался 217 раз против SARS-CoV-2.  

Об этом сообщает The Lancet Infectious Diseases, передает УНН.

Детали

62-летний немец из Магдебурга стал объектом уникального медицинского явления - гипервакцинации.

В течение 29 месяцев он добровольно получил 217 прививок против SARS-CoV-2, нарушая национальные рекомендации и действуя вне клинического исследования.

Прокуратура Магдебурга начала расследование по этому делу, но уголовные обвинения не были выдвинуты.

Несмотря на 130 документированных прививок, подтвержденных прокуратурой, пациент не сообщал о каких-либо побочных эффектах.

Добавим

После обследований оказалось, что 62-летний мужчина не имел признаков инфекции SARS-CoV-2. Поэтому немец был вполне здоров ранее.

Вакцинация против COVID-19 стала не обязательной - Минздрав6 июля 2023, 11:41 • 610770 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

COVID-19ЗдоровьеКриминал и ЧП
germaniyaГермания
62-річний німець вакцинувався 217 разів проти COVID-19
62-year-old German vaccinated with 217 times shots against COVID-19
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62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.

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