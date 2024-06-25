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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миллиарды неиспользованных средств защиты от COVID-19 будут утилизированы в Великобритании

Миллиарды неиспользованных средств защиты от COVID-19 будут утилизированы в Великобритании

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 14:41  •  1738 просмотра

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Правительство Великобритании избавляется от излишков средств защиты от коронавируса, приобретенных во время пандемии на миллиарды долларов. Большая часть комплектов индивидуальной защиты не используется в больницах и предназначена для вторичной переработки.

В Великобритании продолжается утилизация закупленных в пандемию на миллиарды долларов средств защиты от коронавируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Издание провело расследование и утверждает, что по меньшей мере 1,57 млрд комплектов средств индивидуальной защиты, закупленных британским министерством здравоохранения, так и не понадобились медработникам.

Из 2,02 млрд единиц средств индивидуальной защиты, поставленных компанией FSH по заключенному с Министерством здравоохранения контракту, только 232 млн в итоге попали в государственные больницы и другие медицинские учреждения.

Почти 750 миллионов закупленных предметов уже сожгли или уничтожили другим способом, а еще 825 млн признаны избыточным запасом, который почти наверняка предстоит утилизировать и переработать.

Таким образом, большинство закупленных в FHS защитные средства не будут использованы и отправятся на вторсырье.

Контракт Министерства здравоохранения с компанией FSH, которая стала единственным поставщиком на весь период пандемии, на поставку защитных масок, респираторов, средств защиты для глаз и гигиенических фартуков на сумму 1,75 млрд долларов был заключен в апреле 2020 года.

Это около 13% от общей суммы бюджетных расходов Британии на эти цели за два года пандемии ковида и в тысячи раз больше средней годовой прибыли FSH к 2020 году.

62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-196 марта 2024, 00:21 • 31679 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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