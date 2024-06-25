Миллиарды неиспользованных средств защиты от COVID-19 будут утилизированы в Великобритании
Киев • УНН
Правительство Великобритании избавляется от излишков средств защиты от коронавируса, приобретенных во время пандемии на миллиарды долларов. Большая часть комплектов индивидуальной защиты не используется в больницах и предназначена для вторичной переработки.
В Великобритании продолжается утилизация закупленных в пандемию на миллиарды долларов средств защиты от коронавируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.
Детали
Издание провело расследование и утверждает, что по меньшей мере 1,57 млрд комплектов средств индивидуальной защиты, закупленных британским министерством здравоохранения, так и не понадобились медработникам.
Из 2,02 млрд единиц средств индивидуальной защиты, поставленных компанией FSH по заключенному с Министерством здравоохранения контракту, только 232 млн в итоге попали в государственные больницы и другие медицинские учреждения.
Почти 750 миллионов закупленных предметов уже сожгли или уничтожили другим способом, а еще 825 млн признаны избыточным запасом, который почти наверняка предстоит утилизировать и переработать.
Таким образом, большинство закупленных в FHS защитные средства не будут использованы и отправятся на вторсырье.
Контракт Министерства здравоохранения с компанией FSH, которая стала единственным поставщиком на весь период пандемии, на поставку защитных масок, респираторов, средств защиты для глаз и гигиенических фартуков на сумму 1,75 млрд долларов был заключен в апреле 2020 года.
Это около 13% от общей суммы бюджетных расходов Британии на эти цели за два года пандемии ковида и в тысячи раз больше средней годовой прибыли FSH к 2020 году.
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