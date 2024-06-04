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Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Вінниччині дорогою з екскурсії: постраждали двоє дорослих і 5 підлітків

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Вінниччині дорогою з екскурсії: постраждали двоє дорослих і 5 підлітків

Київ • УНН

 • 13969 перегляди

У Вінницькій області мікроавтобус, що перевозив 17 дітей і 5 дорослих, перекинувся після повернення з екскурсії, в результаті чого постраждали 5 підлітків і 2 дорослих, розпочато кримінальне розслідування.

У Вінницькій області сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса з дітьми, які їхали з екскурсії, постраждало 5 підлітків і 2 дорослих, розпочато досудове розслідування, повідомили у поліції області у вівторок, пише УНН.

Деталі

Автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району. 

За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії.

За медичною допомогою звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому.

Водія освідувано - він тверезий.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Юлія Шрамко

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