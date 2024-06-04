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Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 08:03  •  1075 просмотра

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В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.

В Винницкой области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса с детьми, которые ехали с экскурсии, пострадало 5 подростков и 2 взрослых, начато досудебное расследование, сообщили в полиции области во вторник, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района. 

По предварительной информации следствия, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За медицинской помощью обратилась 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, из них один госпитализирован. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь и отпущена домой.

Водителя освидетельствовано - он трезв.

Транспортное средство помещено на арестплощадку.

По факту ДТП открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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