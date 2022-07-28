Миколаївська область: російський снаряд влучив у приватне подвірʼя де руйнування отримали три будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram повідомив, російський снаряд влучив у приватне подвірʼя де руйнування отримали три будинки. Про це інформує УНН.
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Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті обвалилась стіна і частина покрівлі.
Також значні руйнування отримали два сусідні будинки.
У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах.
Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.
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