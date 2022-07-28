Миколаївська область: російський снаряд влучив у приватне подвірʼя де руйнування отримали три будинки

Деталі

Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті обвалилась стіна і частина покрівлі.

Також значні руйнування отримали два сусідні будинки.

У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах.

Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.

Нагадаємо

Рашисти обстріляли три громади у Сумській області.