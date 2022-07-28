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Николаевская область: российский снаряд попал в частный двор, где разрушения получили три дома

Киев • УНН

 • 157966 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram сообщил, российский снаряд попал в частный двор, где разрушения получили три дома. Об этом информирует УНН.

Детали

Сегодня вечером русский снаряд попал во дворе частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. В результате обрушилась стена и часть кровли.

Также значительные разрушения получили два соседних дома.

В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша.

Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина.

Напомним

Рашисты обстреляли три общины в Сумской области.

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