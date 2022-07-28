Николаевская область: российский снаряд попал в частный двор, где разрушения получили три дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram сообщил, российский снаряд попал в частный двор, где разрушения получили три дома. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня вечером русский снаряд попал во дворе частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. В результате обрушилась стена и часть кровли.
Также значительные разрушения получили два соседних дома.
В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша.
Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина.
Напомним
Рашисты обстреляли три общины в Сумской области.