Николаевская область: российский снаряд попал в частный двор, где разрушения получили три дома

Детали

Сегодня вечером русский снаряд попал во дворе частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. В результате обрушилась стена и часть кровли.

Также значительные разрушения получили два соседних дома.

В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша.

Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина.

Напомним

Рашисты обстреляли три общины в Сумской области.