Миколаївщина: внаслідок нічних обстрілів загинула людина

Деталі

За даними Кіма, у Миколаївському районі:



Удень, 5 липня, орієнтовно об 11:20, внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина.



Також 5 липня, орієнтовно об 11:56, зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади.



Близько 12:22, 5 липня, внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори.



Удень, 5 липня, близько 13:00, були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок чого спалахнули поля з урожаєм.



Уночі, 6 липня, з 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією, одна людина загинула.



У Баштанському районі:



Зранку та вдень, 5 липня, були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено один житловий будинок, зруйновано один житловий будинок, згорів трактор. Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.



У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

5 липня опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині та Чорноморська на Одещині, усі три ракети знищені українськими силами ППО.