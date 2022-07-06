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Миколаївщина: внаслідок нічних обстрілів загинула людина

Миколаївщина: внаслідок нічних обстрілів загинула людина

Київ • УНН

 • 106277 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Миколаївщину продовжують обстрілювати російські окупанти, внаслідок нічних обстрілів у Миколаївському районі є загибла людина, ще одна особа загинула напередодні, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на дані районних військових адміністрацій, пише УНН.

Деталі

За даними Кіма, у Миколаївському районі:

  • Удень, 5 липня, орієнтовно об 11:20, внаслідок обстрілів села Засілля Первомайської громади загинула одна людина.
  • Також 5 липня, орієнтовно об 11:56, зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади.
  • Близько 12:22, 5 липня, внаслідок обстрілів Куцурубської громади за межами населеного пункту загорівся сухостій. Між населеними пунктами пошкоджено дві електроопори.
  • Удень, 5 липня, близько 13:00, були обстріли селища Квітневе Первомайської громади. Внаслідок чого спалахнули поля з урожаєм.
  • Уночі, 6 липня, з 02:20 були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

У Баштанському районі:

  • Зранку та вдень, 5 липня, були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено один житловий будинок, зруйновано один житловий будинок, згорів трактор. Потерпілих немає. Вночі, цього ж дня, також були обстріли, переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.
  • У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

5 липня опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині та Чорноморська на Одещині, усі три ракети знищені українськими силами ППО.

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