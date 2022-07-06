Николаевская область: в результате ночных обстрелов погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Николаевскую область продолжают обстреливать российские оккупанты, в результате ночных обстрелов в Николаевском районе есть погибший человек, еще один человек погиб накануне, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на данные районных военных администраций, пишет УНН.
Детали
По данным Кима, в Николаевском районе:
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- Днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Засилье Первомайской громады погиб один человек.
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- Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады.
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- Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры.
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- Днем, 5 июля, около 13:00, были обстрелы поселка Квитневое Первомайской громады. В результате вспыхнули поля с урожаем.
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- Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаяне Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.
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В Баштанском районе:
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- Утром и днем, 5 июля, были обстрелы в Широковской громаде. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Потерпевших нет. Ночью, в этот же день, также были обстрелы, преимущественно вне населенных пунктов. Потерпевших нет.
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- В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
5 июля в полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова в Николаевской области и Черноморска в Одесской области, все три ракеты уничтожены украинскими силами ПВО.