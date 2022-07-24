Миколаївщина: вчора окупанти поранили п'ятьох людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Учора на Миколаївщині дістали поранення п'ятеро людей, серед них одна дитина. Дві людини загинули. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає УНН.
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Під обстрілами були населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. "Прильоти" зафіксовано у Галіцинівській, Широківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовано руйнування приватних будинків і закладів культури.
"Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Серед постраждалих одна дитина. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Додамо
За даними Замазєєвої, у Миколаєві вчора ввечері чотири ракети "Калібр" вдарили по Корабельному району – пошкоджено житлові будинки. Вночі також зафіксовано влучання ракет по одному з районів міста.
Нагадаємо
Сьогодні вранці Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередніми даними, російські окупанти влучили у складське приміщення.