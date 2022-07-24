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Миколаївщина: вчора окупанти поранили п'ятьох людей, серед них дитина

Миколаївщина: вчора окупанти поранили п'ятьох людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 102168 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Учора на Миколаївщині дістали поранення п'ятеро людей, серед них одна дитина. Дві людини загинули. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає УНН.

Деталі

Під обстрілами були населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. "Прильоти" зафіксовано у Галіцинівській, Широківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовано руйнування приватних будинків і закладів культури.

"Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Серед постраждалих одна дитина. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Додамо

За даними Замазєєвої, у Миколаєві вчора ввечері чотири ракети "Калібр" вдарили по Корабельному району – пошкоджено житлові будинки. Вночі також зафіксовано влучання ракет по одному з районів міста.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередніми даними, російські окупанти влучили у складське приміщення.

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