Николаевская область: вчера оккупанты ранили пятерых человек, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Вчера в Николаевской области получили ранения пять человек, среди них один ребенок. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает УНН.
Детали
Под обстрелами были населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. "Прилеты" зафиксированы в Галицыновской, Широковской, Широковской и Березнеговатской громадах. Зафиксировано разрушение частных домов и заведений культуры.
"В общем за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Среди пострадавших один ребенок. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Добавим
По данным Замазеевой, в Николаеве вчера вечером четыре ракеты "Калибр" ударили по Корабельному району – повреждены жилые дома. Ночью также зафиксировано попадание ракет в один из районов города.
Напомним
Сегодня утром Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительным данным, российские оккупанты попали в складское помещение.