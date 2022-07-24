Николаевская область: вчера оккупанты ранили пятерых человек, среди них ребенок

Детали

Под обстрелами были населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. "Прилеты" зафиксированы в Галицыновской, Широковской, Широковской и Березнеговатской громадах. Зафиксировано разрушение частных домов и заведений культуры.

"В общем за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Среди пострадавших один ребенок. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Добавим

По данным Замазеевой, в Николаеве вчера вечером четыре ракеты "Калибр" ударили по Корабельному району – повреждены жилые дома. Ночью также зафиксировано попадание ракет в один из районов города.

Напомним

Сегодня утром Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительным данным, российские оккупанты попали в складское помещение.