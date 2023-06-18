Миколаївщина: ППО ліквідувала ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уночі протиповітряна оборона ОК “Південь” знищили ворожий БПЛА, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
“Вночі, 18 червня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби було зафіксовано артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади та по відкритій території м. Очаків. Постраждалих та руйнувань немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Протягом минулої доби та початку сьогоднішнього дня силами протиповітряної оборони було знищено 14 повітряних цілей: два вертольоти та 12 дронів.