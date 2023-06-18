Николаевская область: ПВО ликвидировала вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Ночью противовоздушная оборона ОК “Юг” уничтожили вражеский БПЛА, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
“Ночью, 18 июня, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожен вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня”, - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки были зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины и по открытой территории г. Очаков. Пострадавших и разрушений нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В течение прошлых суток и начала сегодняшнего дня силами противовоздушной обороны было уничтожено 14 воздушных целей: два вертолета и 12 дронов.