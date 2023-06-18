Николаевская область: ПВО ликвидировала вражеский беспилотник

Цитата

“Ночью, 18 июня, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожен вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня”, - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки были зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины и по открытой территории г. Очаков. Пострадавших и разрушений нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В течение прошлых суток и начала сегодняшнего дня силами противовоздушной обороны было уничтожено 14 воздушных целей: два вертолета и 12 дронов.