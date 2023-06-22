Миколаївщина: окупанти обстріляли з артилерії Очаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Минулої доби, 21 червня, російські загарбники завдали артилерійських обстрілів Очаківської громади. Постраждалих унаслідок атаки нема, повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вчора, 21 червня, о 10:23 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих", йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що ворог також здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади о 18:15. Унаслідок удару зафіксовано влучання по території приватного будинку. Без постраждалих. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомив Кім.
Нагадаємо
Російські окупанти напередодні завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.