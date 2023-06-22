Николаевская область: оккупанты обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. За прошедшие сутки, 21 июня, российские захватчики нанесли артиллерийские обстрелы Очаковской громады. Пострадавших в результате атаки нет, сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.
Цитата
"Вчера, 21 июня, в 10:23 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Без пострадавших", говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что враг также совершил артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады в 18:15. В результате удара зафиксировано попадание по территории частного дома. Без пострадавших. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщил Ким.
Напомним
Российские оккупанты накануне наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины на Николаевщине.