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Михайлюк вийшов на четверте місце серед найкращих українських бомбардирів у НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Атакуючий захисник “Оклахоми-Сіті Тандер” Святослав Михайлюк покращив своє місце в числі найкращих українців за результативністю в історії НБА, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

У поєдинку із “Ютою Джаз” (96:106) уродженець Черкас набрав 5 очок. Таким чином, українець довів загальну кількість набраних очок за кар’єру в НБА до 1021 і вийшов на четверте місце в рейтингу найрезультативніших співвітчизників в історії ліги. Михайлюк обійшов Олександра Волкова, у якого 1019 очок за три сезони в складі “Атланти” (1989-1992).

У топ-3 найкращих українських скорерів у НБА входять: Станіслав Медведенко — 1390 очок, Віталій Потапенко — 3995 очок і Олексій Лень — 4009 очок.

Примітно, що Михайлюк проводить свій третій сезон в лізі. Відігравши 148 матчів, українець набирає в середньому 6,9 очка, робить 1,7 підбирання та 1,5 передачі, реалізуючи 36.8 відсотків триочкових кидків.

Варто нагадати

Лень перетнув гросмейстерську позначку і став найрезультативнішим українцем в історії НБА.

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