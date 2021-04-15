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Михайлюк вышел на четвертое место среди лучших украинских бомбардиров НБА

Михайлюк вышел на четвертое место среди лучших украинских бомбардиров НБА

Киев  •  УНН

 • 19936 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Атакующий защитник “Оклахомы-Сити Тандер” Святослав Михайлюк улучшил свое место в числе лучших Украинских по результативности в истории НБА, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

В поединке с “Ютой Джаз” (96: 106) уроженец Черкасс набрал 5 очков. Таким образом, украинец довел общее количество набранных очков за карьеру в НБА в 1021 и вышел на четвертое место в рейтинге самых результативных соотечественников в истории лиги. Михайлюк обошел Александра Волкова, у которого 1019 очков за три сезона в составе “Атланты” (1989-1992).

В топ-3 лучших украинских скорерив в НБА входят: Станислав Медведенко — 1390 очков, Виталий Потапенко — 3995 очков и Алексей Лень — 4009 очков.

Примечательно, что Михайлюк проводит свой третий сезон в лиге. Отыграв 148 матчей, украинец набирает в среднем 6,9 очка, делает 1,7 подбора и 1,5 передачи, реализуя 36.8 процентов трехочковых бросков.

Стоит напомнить

Лень пересек гроссмейстерскую отметку и стал самым украинском в истории НБА.

Украинские Национальные Новости

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