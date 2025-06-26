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Microsoft змінює "синій екран смерті" вперше за 40 років: тепер він буде чорним

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Microsoft замінить синій екран смерті на чорний у Windows 11 цього літа. Оновлений екран міститиме код зупинки та назву проблемного драйвера для кращої діагностики. Також додано функцію Quick Machine Recovery для швидкого відновлення системи.

Microsoft змінює "синій екран смерті" вперше за 40 років: тепер він буде чорним

Після майже чотирьох десятиліть вірної служби Microsoft вирішила попрощатися з легендарним "синім екраном смерті" (BSOD) у Windows. Замість нього користувачі побачать новий, драматичніший - "Чорний екран смерті". Про це повідомляє The Verge з посиланням на віце-президента Microsoft з безпеки підприємств та операційних систем Девіда Вестона, передає УНН.

Деталі

Оновлений екран помилок дебютує у Windows 11 вже цього літа. Він має спрощений дизайн: зникне синій фон, сумне обличчя та QR-код. Замість них буде чорне тло, що більше нагадує екран, який з’являється під час оновлення системи. Утім, він міститиме корисну інформацію: зокрема, код зупинки та назву проблемного драйвера, що допоможе швидше ідентифікувати джерело збою.

Це спроба зробити екран помилок зрозумілішим і надати більше корисної інформації - як нам, так і користувачам. Так легше дістатися до суті проблеми та оперативно її усунути

- прокоментував Девід Вестон.

За його словами, новий BSOD допоможе краще відрізняти помилки самої Windows від збоїв сторонніх компонентів.

Разом із новим "чорним" екраном Microsoft також представить функцію Quick Machine Recovery - вона дозволить швидко відновлювати комп’ютери, які не завантажуються.

Ці зміни стали частиною ширшої ініціативи компанії щодо підвищення надійності Windows - зокрема, внаслідок торішнього інциденту з CrowdStrike, коли мільйони пристроїв зіткнулися з помилкою BSOD під час завантаження.

Привіт з минулого: у Windows 11 випадково повернули звук запуску з Windows Vista16.06.25, 14:42 • 1936 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Технології
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