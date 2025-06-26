Microsoft змінює "синій екран смерті" вперше за 40 років: тепер він буде чорним

Після майже чотирьох десятиліть вірної служби Microsoft вирішила попрощатися з легендарним "синім екраном смерті" (BSOD) у Windows. Замість нього користувачі побачать новий, драматичніший - "Чорний екран смерті". Про це повідомляє The Verge з посиланням на віце-президента Microsoft з безпеки підприємств та операційних систем Девіда Вестона, передає УНН.

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Оновлений екран помилок дебютує у Windows 11 вже цього літа. Він має спрощений дизайн: зникне синій фон, сумне обличчя та QR-код. Замість них буде чорне тло, що більше нагадує екран, який з’являється під час оновлення системи. Утім, він міститиме корисну інформацію: зокрема, код зупинки та назву проблемного драйвера, що допоможе швидше ідентифікувати джерело збою.

Це спроба зробити екран помилок зрозумілішим і надати більше корисної інформації - як нам, так і користувачам. Так легше дістатися до суті проблеми та оперативно її усунути - прокоментував Девід Вестон.

За його словами, новий BSOD допоможе краще відрізняти помилки самої Windows від збоїв сторонніх компонентів.

Разом із новим "чорним" екраном Microsoft також представить функцію Quick Machine Recovery - вона дозволить швидко відновлювати комп’ютери, які не завантажуються.

Ці зміни стали частиною ширшої ініціативи компанії щодо підвищення надійності Windows - зокрема, внаслідок торішнього інциденту з CrowdStrike, коли мільйони пристроїв зіткнулися з помилкою BSOD під час завантаження.

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