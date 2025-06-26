Microsoft меняет «синий экран смерти» впервые за 40 лет: теперь он будет чёрным

После почти четырех десятилетий верной службы Microsoft решила попрощаться с легендарным «синим экраном смерти» (BSOD) в Windows. Вместо него пользователи увидят новый, более драматичный — «Черный экран смерти». Об этом сообщает The Verge со ссылкой на вице-президента Microsoft по безопасности предприятий и операционных систем Дэвида Вестона, передает УНН.

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Обновленный экран ошибок дебютирует в Windows 11 уже этим летом. Он имеет упрощенный дизайн: исчезнет синий фон, грустное лицо и QR-код. Вместо них будет черный фон, который больше напоминает экран, появляющийся во время обновления системы. Впрочем, он будет содержать полезную информацию: в частности, код остановки и название проблемного драйвера, что поможет быстрее идентифицировать источник сбоя.

Это попытка сделать экран ошибок более понятным и предоставить больше полезной информации — как нам, так и пользователям. Так легче добраться до сути проблемы и оперативно ее устранить - прокомментировал Дэвид Уэстон.

По его словам, новый BSOD поможет лучше отличать ошибки самой Windows от сбоев сторонних компонентов.

Вместе с новым «черным» экраном Microsoft также представит функцию Quick Machine Recovery — она позволит быстро восстанавливать компьютеры, которые не загружаются.

Эти изменения стали частью более широкой инициативы компании по повышению надежности Windows — в частности, вследствие прошлогоднего инцидента с CrowdStrike, когда миллионы устройств столкнулись с ошибкой BSOD при загрузке.

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