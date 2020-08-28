"Ми їм покажемо, що таке санкції": Лукашенко висловився щодо обмежувальних заходів проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє відповідь білоруської сторони на введення санкційних заходів з боку низки країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
“Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А по санкційній продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) — нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції”, - заявив Лукашенко.
Також він заявив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.
“Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще потрібно? Зажрались. Тому поставимо на місце”, - зазначив він.
Лукашенко підкреслив, що Білорусь вже проходила період санкцій.
“Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба”, — додав він.
Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.
Очікується, що у списку санкцій ЄС щодо білоруських чиновників буде 15-20 імен, Олександр Лукашенко в нього може не потрапити.