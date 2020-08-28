"Ми їм покажемо, що таке санкції": Лукашенко висловився щодо обмежувальних заходів проти Білорусі

“Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А по санкційній продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) — нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції”, - заявив Лукашенко.

Також він заявив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

“Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще потрібно? Зажрались. Тому поставимо на місце”, - зазначив він.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь вже проходила період санкцій.

“Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба”, — додав він.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.



Очікується, що у списку санкцій ЄС щодо білоруських чиновників буде 15-20 імен, Олександр Лукашенко в нього може не потрапити.