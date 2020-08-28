"Мы им покажем, что такое санкции": Лукашенко высказался об ограничительных мерах против Беларуси

“Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции”, — заявил Лукашенко.

Также он заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

“Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место”, — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.

“Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо”, — добавил он.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.



Ожидается, что в списке санкций ЕС в отношении белорусских чиновников будет 15-20 имен, Александр Лукашенко в него может не попасть.