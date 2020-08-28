"Мы им покажем, что такое санкции": Лукашенко высказался об ограничительных мерах против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
“Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции”, — заявил Лукашенко.
Также он заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.
“Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место”, — отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций.
“Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо”, — добавил он.
Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.
Ожидается, что в списке санкций ЕС в отношении белорусских чиновников будет 15-20 имен, Александр Лукашенко в него может не попасть.