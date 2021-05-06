Ми всюди: у Лаврова натякнули, що всюдисущі росіяни пробрались у голови українських полтиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в Facebook прокоментувала жарт Президента України Володимира Зеленського про всюдисущих російських і зазначила, що вони дійсно всюди, включаючи голови українських політичних діячів, передає УНН.
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Відзначимо, що інцидент стався на конференції за участю держсекретаря США Ентоні Блінкеном.
“Під час цієї бесіди держсекретар Блінкен запевняв українських діячів, що вони в безпеці. Не знав держсекретар Блінкен, що „ми всюди“, включаючи голови українських політичних діячів”, — написала дипломат.
Що сталося?
Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пожартував про всюдисущих російських.
“Ви не розчули?” — так Зеленський звернувся до іноземної журналістці під час свого виступу.
Та відповіла, що почула переклад на російську. Зеленський здивувався цьому, а після пожартував, що “вони (росіяни) тут, вони всюди”.