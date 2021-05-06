Ми всюди: у Лаврова натякнули, що всюдисущі росіяни пробрались у голови українських полтиків

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Відзначимо, що інцидент стався на конференції за участю держсекретаря США Ентоні Блінкеном.

“Під час цієї бесіди держсекретар Блінкен запевняв українських діячів, що вони в безпеці. Не знав держсекретар Блінкен, що „ми всюди“, включаючи голови українських політичних діячів”, — написала дипломат.

Що сталося?

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пожартував про всюдисущих російських.

“Ви не розчули?” — так Зеленський звернувся до іноземної журналістці під час свого виступу.

Та відповіла, що почула переклад на російську. Зеленський здивувався цьому, а після пожартував, що “вони (росіяни) тут, вони всюди”.