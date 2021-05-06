Мы везде: у Лаврова намекнули, что вездесущие россияне пробрались в головы украинских политикам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала шутку Президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских и отметила, что они действительно везде, включая головы украинских политических деятелей, передает УНН.
Детали
Отметим, что инцидент произошел на конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.
"Во время этой беседы госсекретарь Блинкен уверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", - написала дипломат.
Что случилось?
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил о вездесущих русских.
"Вы не расслышали?" - так Зеленский обратился к иностранной журналистке во время своего выступления.
Та ответила, что услышала перевод на русский. Зеленский удивился этому, а после пошутил, что "они (русские) здесь, они повсюду".