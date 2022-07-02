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"Ми все прекрасно розуміємо про лукашенка": у Зеленського прокоментували можливу загрозу з білорусі

"Ми все прекрасно розуміємо про лукашенка": у Зеленського прокоментували можливу загрозу з білорусі

Київ • УНН

 • 204495 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Останнім часом поширюється тема можливого нового наступу з боку білорусі, але це є нічим іншим, як черговою спекуляцією, потрібною рф для панічних настроїв в Україні. Такі думку висловив радник керівника Офісу Президента Михало Подоляк у своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Щодо білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра, чи післязавтра, чи після післязавтра обов'язково почнеться наступ. Так ось. Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана на прізвище лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і там, і тут. Такий собі Труффальдіно. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території білорусі. До будь-яких сценаріїв готові", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що "у нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-білорусь готове для цього".

"Тому мені видається, що вся ця інформація скоріш потрібна рф для того, щоб збільшити панічні настрої в Україні. Щоб паралельно йшли обстріли крилатими ракетами наших міст і паралельно йшла інформація про те, що начебто завтра буде ще якийсь наступ", - зазначив Подоляк.

Деталі

"Якщо безумовно пану лукашенку треба довести, що білоруська армія не існує - вони можуть це зробити. Але якщо говорити серйозно, про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно, і до будь-яких сценаріїв, ще раз підкреслюю, ми готові. Тому давайте спокійно працювати над тим, щоб Україна отримала перемогу. І виграла цю війну тільки на своїх умовах. І щоб рф на території України більше ніколи не було", - вказав радник керівника ОП.

Доповнення

У ГУР Міноборони вказують, що на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів білоруської армії, і що наразі прямий військовий наступ з боку білорусі малоймовірний.

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