"Мы все прекрасно понимаем о лукашенко": у Зеленского прокомментировали возможную угрозу из беларуси

Цитата

"Относительно беларуси. Относительно всех этих спекуляций, что буквально завтра, или послезавтра, или после послезавтра обязательно начнется наступление. Так вот. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по фамилии лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и там, и тут. Такой себе Труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит на территории беларуси. К любым сценариям готовы", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что "у нас все с оборонной точки зрения на границе Украина-беларусь готово для этого".

"Поэтому мне кажется, что вся эта информация скорее нужна рф для того, чтобы увеличить панические настроения в Украине. Чтобы параллельно шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов и параллельно шла информация о том, что якобы завтра будет еще какое-то наступление", - отметил Подоляк.

Детали

"Если безусловно господину лукашенко надо доказать, что белорусская армия не существует – они могут это сделать. Но если говорить серьезно, о какой-либо опасности мы предупредим заранее, и к любым сценариям, еще раз подчеркиваю, мы готовы. Поэтому давайте спокойно работать над тем, чтобы Украина одержала победу. И выиграла эту войну только на своих условиях. И чтобы россии на территории Украины больше никогда не было", - указал советник руководителя ОП.

Дополнение

В ГУР Минобороны указывают, что на границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и что прямое военное наступление со стороны беларуси маловероятно.