"Мы все прекрасно понимаем о лукашенко": у Зеленского прокомментировали возможную угрозу из беларуси

ukru
13:44 • 4640 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 19213 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 40450 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 50357 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 83868 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115547 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125102 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112708 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141779 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139943 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 81161 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 71360 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 39025 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 35412 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84761 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 83868 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84761 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241139 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270959 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207800 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18115 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115547 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103696 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121432 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123834 просмотра
Актуальное
"Мы все прекрасно понимаем о лукашенко": у Зеленского прокомментировали возможную угрозу из беларуси

"Мы все прекрасно понимаем о лукашенко": у Зеленского прокомментировали возможную угрозу из беларуси

Киев • УНН

 • 204493 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В последнее время распространяется тема возможного нового наступления со стороны беларуси, но это не что иное, как очередная спекуляция, нужная рф для панических настроений в Украине. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михало Подоляк в своем видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Относительно беларуси. Относительно всех этих спекуляций, что буквально завтра, или послезавтра, или после послезавтра обязательно начнется наступление. Так вот. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по фамилии лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и там, и тут. Такой себе Труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит на территории беларуси. К любым сценариям готовы", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что "у нас все с оборонной точки зрения на границе Украина-беларусь готово для этого".

"Поэтому мне кажется, что вся эта информация скорее нужна рф для того, чтобы увеличить панические настроения в Украине. Чтобы параллельно шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов и параллельно шла информация о том, что якобы завтра будет еще какое-то наступление", - отметил Подоляк.

Детали

"Если безусловно господину лукашенко надо доказать, что белорусская армия не существует – они могут это сделать. Но если говорить серьезно, о какой-либо опасности мы предупредим заранее, и к любым сценариям, еще раз подчеркиваю, мы готовы. Поэтому давайте спокойно работать над тем, чтобы Украина одержала победу. И выиграла эту войну только на своих условиях. И чтобы россии на территории Украины больше никогда не было", - указал советник руководителя ОП.

Дополнение

В ГУР Минобороны указывают, что на границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и что прямое военное наступление со стороны беларуси маловероятно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы