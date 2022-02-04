Ми стикаємося з критикою Вашингтона: зустріч лідерів Росії та Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрілися в Пекіні для обговорення спільної політики. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Лідери Росії та Китаю зустрілися у п’ятницю, заявивши про свою протидію будь-якому розширенню НАТО та підтвердивши, що острів Тайвань є частиною Китаю.
Російський президент Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпінь опублікували спільну заяву, в якій заявили про «втручання у внутрішні справи» інших держав, оскільки обидва лідери стикаються із критикою Вашингтона за їхню зовнішню та внутрішню політику.
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"Деякі сили, що представляють меншість на світовій арені, продовжують виступати за односторонні підходи до вирішення міжнародних проблем і вдаються до військової політики", - йдеться в документі, злегка завуальованим посиланням на США та їх союзників.
Зустріч відбулася перед офіційним відкриттям Олімпійських зимових ігор 2022 у Пекіні.
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