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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 46911 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ми стикаємося з критикою Вашингтона: зустріч лідерів Росії та Китаю

Ми стикаємося з критикою Вашингтона: зустріч лідерів Росії та Китаю

Київ • УНН

 • 16222 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрілися в Пекіні для обговорення спільної політики. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Лідери Росії та Китаю зустрілися у п’ятницю, заявивши про свою протидію будь-якому розширенню НАТО та підтвердивши, що острів Тайвань є частиною Китаю.

Російський президент Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпінь опублікували спільну заяву, в якій заявили про «втручання у внутрішні справи» інших держав, оскільки обидва лідери стикаються із критикою Вашингтона за їхню зовнішню та внутрішню політику.

Цитата

"Деякі сили, що представляють меншість на світовій арені, продовжують виступати за односторонні підходи до вирішення міжнародних проблем і вдаються до військової політики", - йдеться в документі, злегка завуальованим посиланням на США та їх союзників.

Зустріч відбулася перед офіційним відкриттям Олімпійських зимових ігор 2022 у Пекіні.

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США заявили, що зв'язки Росії з Китаєм не компенсують наслідків вторгнення в Україну

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