Мы сталкиваемся с критикой Вашингтона: встреча лидеров России и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпинь встретились в Пекине для обсуждения общей политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Лидеры России и Китая встретились в пятницу, заявив о своей противодействие любому расширению НАТО и подтвердив, что остров Тайвань является частью Китая.
Российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь опубликовали совместное заявление, в котором заявили о "вмешательстве во внутренние дела" других государств, поскольку оба лидеры сталкиваются с критикой Вашингтона за их внешнюю и внутреннюю политику.
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"Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают выступать за односторонние подходы к решению международных проблем и прибегают к военной политике", - говорится в документе, слегка завуалированным ссылкой на США и их союзников.
Встреча состоялась перед официальным открытием Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине.
Напомним
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