"Ми переможемо": Нетаньяху звернувся до військових біля кордону з Газою

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«Ми збираємося перемагати всіма нашими силами», — каже Нетаньяху групі солдатів.

«Увесь Ізраїль стоїть за тобою, і ми збираємося сильно вдарити наших ворогів, щоб здобути перемогу», - резюмував він.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сказав військам на кордоні із Сектором Газа, що скоро надійде наказ увійти на територію, контрольовану терористами ХАМАСу.