"Ми переможемо": Нетаньяху звернувся до військових біля кордону з Газою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до групи солдат Голані біля кордону з Газою заявив, що Ізраїль на шляху до великої перемоги, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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«Ми збираємося перемагати всіма нашими силами», — каже Нетаньяху групі солдатів.
«Увесь Ізраїль стоїть за тобою, і ми збираємося сильно вдарити наших ворогів, щоб здобути перемогу», - резюмував він.
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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сказав військам на кордоні із Сектором Газа, що скоро надійде наказ увійти на територію, контрольовану терористами ХАМАСу.