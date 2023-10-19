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"Мы победим": Нетаньяху обратился к военным у границы с Газой

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время обращения к группе солдат Голани у границы с Газой заявил, что Израиль на пути к большой победе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

"Мы победим": Нетаньяху обратился к военным у границы с Газой

Цитата

«Мы собираемся побеждать всеми нашими силами», — говорит Нетаньяху группе солдат.

«Весь Израиль стоит за тобой, и мы собираемся сильно ударить наших врагов, чтобы одержать победу», - резюмировал он.

Ранее

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал войскам на границе с Сектором Газа, что скоро поступит приказ войти на территорию, контролируемую террористами ХАМАСа.

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