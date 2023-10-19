"Мы победим": Нетаньяху обратился к военным у границы с Газой

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«Мы собираемся побеждать всеми нашими силами», — говорит Нетаньяху группе солдат.

«Весь Израиль стоит за тобой, и мы собираемся сильно ударить наших врагов, чтобы одержать победу», - резюмировал он.

Ранее

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал войскам на границе с Сектором Газа, что скоро поступит приказ войти на территорию, контролируемую террористами ХАМАСа.