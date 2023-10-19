"Мы победим": Нетаньяху обратился к военным у границы с Газой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время обращения к группе солдат Голани у границы с Газой заявил, что Израиль на пути к большой победе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
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«Мы собираемся побеждать всеми нашими силами», — говорит Нетаньяху группе солдат.
«Весь Израиль стоит за тобой, и мы собираемся сильно ударить наших врагов, чтобы одержать победу», - резюмировал он.
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