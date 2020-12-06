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Ми перебуваємо у непростій ситуації: Разумков про зменшення фінансування безпеки і оборони на 2021 рік

Ми перебуваємо у непростій ситуації: Разумков про зменшення фінансування безпеки і оборони на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У бюджеті на 2021 рік було зменшено суму на фінансування сектору безпеки і оборони у порівнянні з тією сумою, яка було передбачена з початку. Так, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що це пов’язано із непростою ситуацією, у якій зараз перебуває України, але робитиметься все, щоб знайти додаткові кошти. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, є невелике зменшення в порівнянні з тим, що було передбачено на цей рік. Мене це так само бентежить тому що я впевнений, що ми повинні збільшувати видатки на безпеку та оборону, видатки на безпеку та оборону повинні зберігатися на рівні 5%, в нас збільшується бюджет. Я розумію, паралельно з цим, що ми знаходимося у непростій ситуації сьогодні: і ковід, і війна, непроста соціально-економічна ситуація в середині держави, ви знаєте як розгортається фінансова кризи назовні, на міжнародній арені, але тим не менш при підготовці кінцевого голосування за бюджет на 2021 рік будемо намагатися знайти і зверталися до Міністерства фінансів і будемо намагатися знайти додаткові кошти. Те, що від нас залежатиме, ми будемо робити в межах і повноважень, і тих ресурсів, які сьогодні існують в державі", - зазначив він.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спростував міфи щодо Бюджету-2021 та назвав основні цифри.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021. 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

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