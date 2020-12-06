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Мы находимся в непростой ситуации: Разумков об уменьшении финансирования безопасности и обороны на 2021 год

Мы находимся в непростой ситуации: Разумков об уменьшении финансирования безопасности и обороны на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 30356 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В бюджете на 2021 год была уменьшена сумма на финансирование сектора безопасности и обороны по сравнению с той суммой, которая была предусмотрена с самого начала. Так, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что это связано с непростой ситуацией, в которой сейчас находится Украина, но будет делаться все, чтобы найти дополнительные средства. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Действительно, есть небольшое уменьшение по сравнению с тем, что было предусмотрено на этот год. Меня это так же смущает потому что я уверен, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5%, у нас увеличивается бюджет. Я понимаю, параллельно с этим, что мы находимся в непростой ситуации сегодня: и ковид, и война, непростая социально-экономическая ситуация внутри государства, вы знаете как разворачивается финансовый кризис наружу, на международной арене, но тем не менее при подготовке конечного голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти и обращались в Министерство финансов и постараемся найти дополнительные средства. То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве", - отметил он.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021. 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

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