“Ми очікуємо на успіх”: Байден щодо українського контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сполучені Штати та союзники очікують на успіх українського контрнаступу, оскільки ЗСУ пройшли підготовку та готові дати відсіч ворогу, заявив під час пресконференції після саміту G7 у Японії, передає кореспондент УНН.
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“Я не можу сказати, коли саме це (контрнаступ – ред.) буде… Ми особисто говорили про це з Володимиром Зеленським. Ми та наші союзники по НАТО знаємо, скільки вони навчили бригад. У нас є очікування щодо ймовірності їхнього успіху. Сподівання та очікування є, що вони досягнуть успіху, і росія чітко розуміє, що будуть втрати. Наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено. Але правда у тому, що росіяни втратили понад 100 тисяч свого особового складу там, що компенсувати дуже важко”, – заявив Байден.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що українським силам "справді потрібно трохи більше часу", щоб розпочати контрнаступальні дії проти російських окупантів.
Тим часом, Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.