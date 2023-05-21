"Мы ожидаем успеха": Байден относительно украинского контрнаступления

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“Я не могу сказать, когда именно это (контрнаступление – ред.) будет… Мы лично говорили об этом с Владимиром Зеленским. Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько они обучили бригад. У нас есть ожидания относительно вероятности их успеха. Надежды и ожидания есть, что они достигнут успеха, и россия четко понимает, что будут потери. Например, Бахмут. Есть вопрос, потерян ли он. Но правда в том, что россияне потеряли более 100 тысяч своего личного состава там, что компенсировать очень трудно”, – заявил Байден.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским силам "действительно нужно немного больше времени", чтобы начать контрнаступательные действия против российских оккупантов.

Тем временем, Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.