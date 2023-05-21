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19:26 • 44562 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103214 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106791 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107039 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101374 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94091 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110060 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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"Мы ожидаем успеха": Байден относительно украинского контрнаступления

"Мы ожидаем успеха": Байден относительно украинского контрнаступления

Киев • УНН

 • 777110 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Соединенные Штаты и союзники ожидают успеха украинского контрнаступления, поскольку ВСУ прошли подготовку и готовы дать отпор врагу, заявил во время пресс-конференции после саммита G7 в Японии, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не могу сказать, когда именно это (контрнаступление – ред.) будет… Мы лично говорили об этом с Владимиром Зеленским. Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько они обучили бригад. У нас есть ожидания относительно вероятности их успеха. Надежды и ожидания есть, что они достигнут успеха, и россия четко понимает, что будут потери. Например, Бахмут. Есть вопрос, потерян ли он. Но правда в том, что россияне потеряли более 100 тысяч своего личного состава там, что компенсировать очень трудно”, – заявил Байден.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским силам "действительно нужно немного больше времени", чтобы начать контрнаступательные действия против российских оккупантов.

Тем временем, Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.

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