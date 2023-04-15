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Ми обидва є головними ворогами для путіна - Саакашвілі відповів на звернення Навального

Ми обидва є головними ворогами для путіна - Саакашвілі відповів на звернення Навального

Київ • УНН

 • 937689 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває в ув'язнені відповів на звернення російського опозиціонера Олексія Навального, який наразі теж за гратами і зазначив, що вони обидва є головними ворогами путіна, передає УНН.

Цитата

"З Олексієм Навальним, на моє переконання, майбутнім президентом того, що незабаром залишиться від росії, мене об'єднують два моменти: те, що ми обидва однаково непримиренні з корупцією і що ми є головними ворогами для володимира путіна. Я бажаю Олексію вижити, вийти на волю і досягти бажаної мети", - написав Саакашвілі у Facebook.

Раніше

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, вибачився перед Грузією за свої слова в 2008 році і попросив проявити милосердя до Михайла Саакашвілі. За його словами, "від цієї помсти постраждає вся Грузія".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Життя Саакашквілі залежить зараз суто від етичного рішення - Зеленський

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